В Новороссийске развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Новороссийске развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
В Новороссийске развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Пункт временного размещения в Новороссийске развернут на базе Технико-экономического лицея, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:18:00+03:00
2025-09-24T15:18:00+03:00
2025-09-24T19:27:00+03:00
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Пункт временного размещения в Новороссийске развернут на базе Технико-экономического лицея, сообщил глава города Андрей Кравченко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар по центру города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. "На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения", - написал Кравченко в Telegram-канале.
В Новороссийске развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Кравченко: в Новороссийске развернули пункт временного размещения на базе лицея