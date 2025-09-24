https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044037105.html

В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов

В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов - РИА Новости, 24.09.2025

В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов

Семь домов, включая гостиницу, повреждены в Новороссийске после атаки дронов ВСУ, в одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание, сообщает оперштаб... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:07:00+03:00

2025-09-24T15:07:00+03:00

2025-09-24T19:28:00+03:00

происшествия

новороссийск

краснодарский край

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044130043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_220f7d039a3d45120b8d5db7bc99eb99.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Семь домов, включая гостиницу, повреждены в Новороссийске после атаки дронов ВСУ, в одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание, сообщает оперштаб Краснодарского края. "Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание", - сообщается в Telegram-канале оперштаба. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.

https://ria.ru/20250924/vsu-2044028339.html

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины