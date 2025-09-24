Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 24.09.2025 (обновлено: 19:28 24.09.2025)
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов - РИА Новости, 24.09.2025
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов
Семь домов, включая гостиницу, повреждены в Новороссийске после атаки дронов ВСУ, в одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание, сообщает оперштаб... РИА Новости, 24.09.2025
происшествия
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Семь домов, включая гостиницу, повреждены в Новороссийске после атаки дронов ВСУ, в одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание, сообщает оперштаб Краснодарского края. "Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание", - сообщается в Telegram-канале оперштаба. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
новороссийск
краснодарский край
происшествия, новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов

В Новороссийске из-за атаки дронов ВСУ получили повреждения семь домов

Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Семь домов, включая гостиницу, повреждены в Новороссийске после атаки дронов ВСУ, в одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.
Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести
Специальная военная операция на Украине Происшествия Новороссийск Краснодарский край Вениамин Кондратьев Вооруженные силы Украины
 
 
