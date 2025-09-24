https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044037105.html
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены семь домов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Семь домов, включая гостиницу, повреждены в Новороссийске после атаки дронов ВСУ, в одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание, сообщает оперштаб Краснодарского края. "Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание", - сообщается в Telegram-канале оперштаба. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
