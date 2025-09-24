Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 24.09.2025 (обновлено: 18:53 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/novorosiysk-2044056409.html
В Новороссийске включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА
В Новороссийске включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
В Новороссийске включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА
Сирены снова включены в Новороссийске из-за отражения повторной атаки беспилотников, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:54:00+03:00
2025-09-24T18:53:00+03:00
новороссийск
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044118666_26:0:1254:691_1920x0_80_0_0_5c6a1b44ea27429748f93aae42b27aca.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сирены снова включены в Новороссийске из-за отражения повторной атаки беспилотников, сообщает оперштаб Кубани.Глава Кубани Вениамин Кондратьев в среду сообщил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали семь человек, еще двое погибли."В Новороссийске снова включены сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников в течение дня", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20250924/ataka-2044054946.html
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044118666_180:0:1101:691_1920x0_80_0_0_fb52ba9b662e338bf67ec8a9477bfe3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, россия
Новороссийск, Специальная военная операция на Украине, Россия
В Новороссийске включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА

В Новороссийске снова включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА ВСУ

© Фото : Официальный телеграм-канал главы муниципального образования город-герой НовороссийскПоследствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Официальный телеграм-канал главы муниципального образования город-герой Новороссийск
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сирены снова включены в Новороссийске из-за отражения повторной атаки беспилотников, сообщает оперштаб Кубани.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев в среду сообщил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали семь человек, еще двое погибли.
"В Новороссийске снова включены сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников в течение дня", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Указатель укрытия на стене жилого дома в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала