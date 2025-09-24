https://ria.ru/20250924/novorosiysk-2044056409.html

В Новороссийске включили сирены из-за отражения повторной атаки БПЛА

Сирены снова включены в Новороссийске из-за отражения повторной атаки беспилотников, сообщает оперштаб Кубани.

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сирены снова включены в Новороссийске из-за отражения повторной атаки беспилотников, сообщает оперштаб Кубани.Глава Кубани Вениамин Кондратьев в среду сообщил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали семь человек, еще двое погибли."В Новороссийске снова включены сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников в течение дня", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

