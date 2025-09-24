https://ria.ru/20250924/nju-jork-2043894496.html

В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Меры безопасности в Нью-Йорке на время посещения президентом США Дональдом Трампом Генассамблеи ООН усилили на фоне убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщили РИА Новости в городской полиции. "Очевидно, что из-за политического климата все ужесточено", - заявили в полиции в ответ на вопрос о том, было ли вызвано усиление мер недавним убийством Кирка. В частности, в этом году вся прилегающая территория к его флагманскому девелоперскому проекту Trump Tower (Башня Трампа) была оцеплена. Полицейские рекомендовали людям объезжать десять кварталов, если они хотят пересечь Пятую авеню, где расположена башня, передает корреспондент РИА Новости. Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Трампа ранее выступил на Генассамблее ООН, его речь продлилась почти час. В ходе выступления он заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве, а также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал, добавив, что ООН должна оказать свою эффективность на деле, а не на словах.

