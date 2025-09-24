Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/nju-jork-2043894496.html
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа
Меры безопасности в Нью-Йорке на время посещения президентом США Дональдом Трампом Генассамблеи ООН усилили на фоне убийства консервативного активиста Чарли... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:28:00+03:00
2025-09-24T05:28:00+03:00
в мире
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
убийство американского политика чарли кирка
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043845368_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_3b6bd3c39a1852f40f6a8ea166b60be2.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Меры безопасности в Нью-Йорке на время посещения президентом США Дональдом Трампом Генассамблеи ООН усилили на фоне убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщили РИА Новости в городской полиции. "Очевидно, что из-за политического климата все ужесточено", - заявили в полиции в ответ на вопрос о том, было ли вызвано усиление мер недавним убийством Кирка. В частности, в этом году вся прилегающая территория к его флагманскому девелоперскому проекту Trump Tower (Башня Трампа) была оцеплена. Полицейские рекомендовали людям объезжать десять кварталов, если они хотят пересечь Пятую авеню, где расположена башня, передает корреспондент РИА Новости. Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Трампа ранее выступил на Генассамблее ООН, его речь продлилась почти час. В ходе выступления он заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве, а также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал, добавив, что ООН должна оказать свою эффективность на деле, а не на словах.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043876277.html
https://ria.ru/20250923/oon-2043866687.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043845368_40:0:1788:1311_1920x0_80_0_0_419a51a8e24f8f5b0f8fa6233b193ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, убийство американского политика чарли кирка, нью-йорк (город), сша
В мире, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Убийство американского политика Чарли Кирка, Нью-Йорк (город), США
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа

В Нью-Йорке на ГА ООН усилили меры безопасности для Трампа из-за убийства Кирка

© РИА Новости / Сергей Попов | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Попов
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Меры безопасности в Нью-Йорке на время посещения президентом США Дональдом Трампом Генассамблеи ООН усилили на фоне убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщили РИА Новости в городской полиции.
"Очевидно, что из-за политического климата все ужесточено", - заявили в полиции в ответ на вопрос о том, было ли вызвано усиление мер недавним убийством Кирка.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной
01:05
В частности, в этом году вся прилегающая территория к его флагманскому девелоперскому проекту Trump Tower (Башня Трампа) была оцеплена. Полицейские рекомендовали людям объезжать десять кварталов, если они хотят пересечь Пятую авеню, где расположена башня, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
Трампа ранее выступил на Генассамблее ООН, его речь продлилась почти час. В ходе выступления он заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве, а также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал, добавив, что ООН должна оказать свою эффективность на деле, а не на словах.
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США не присоединились к антироссийскому заявлению перед началом Совбеза ООН
Вчера, 23:20
 
В миреДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООНУбийство американского политика Чарли КиркаНью-Йорк (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала