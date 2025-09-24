https://ria.ru/20250924/nikaragua-2044105372.html
В Никарагуа назначили двух министров иностранных дел
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Правительство Никарагуа, которое с начала года возглавляют два сопрезидента Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, официально назначило на должность двух министров иностранных дел - действующего главу ведомства Вальдрака Йенчке и бывшего министра Дениса Монкаду. "Назначить министрами иностранных дел товарищей Вальдрака Людвига Йенчке Уитакера и Дениса Рональдо Монкаду Колиндреса", - говорится в тексте правительственного указа за подписью сопрезидентов, опубликованного изданием El 19 Digital. Как отметил Росарио Мурильо в эфире Canal 4, теперь у центральноамериканской страны "два министра иностранных дел, Денис и Вальдрак, которые представляют нас с серьёзностью, твёрдостью, последовательностью и постоянством наших позиций". Монкада занимал пост главы МИД с января 2017 года по сентябрь 2024 года, после чего был назначен советником президента по политике и международным делам. На этой неделе он представляет Никарагуа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Йенчке, остающийся на посту после прошлогоднего назначения, известен как социолог и дипломат, сосредоточенный на укреплении связей в Центральной Америке, ранее занимал должности посла в Гватемале и Гондурасе.
