Рост цен в мультикварталах SET и VEER в Можайском районе может достичь 85%

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Рост стоимости жилья в мультикварталах SET и VEER в Можайском районе Москвы может составить от 70 до 85% за время строительства проекта и новой ветки метро, говорится в сообщении компании.В нем уточняется, что в конце августа было анонсировано появление еще пяти станций метро – "Верейская", "Беловежская", "Сколтех", "Сколково", "Медицинский центр" Филевской линии. Их ввод запланирован на 2031 год."В текущих экономических условиях стоимость жилья в мультикварталах SET и VEER в Можайском районе Москвы могут вырасти от 70 до 85% за время строительства проекта и новой ветки метро. Об этом рассказали эксперты агентства "Метриум", проанализировав показатели рынка столичной недвижимости за несколько лет", – отмечается в сообщении.Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по продажам и digital-маркетингу MR Артур Кулешов отметил, что станция метро "Аминьевская" на западе Москвы строилась с 2017 по 2021 годы. По его словам, за это время новостройки в пешей доступности от нее подорожали в два раза.В свою очередь управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов уверен, что целевая аудитория комплексов бизнес-класса активно пользуется метро, а по мере развития транспортной сети Москвы число автомобилистов сокращается. Особенно высокими темпами в ходе строительства новых станций дорожают проекты, которые расположены недалеко от станций метрополитена."Девелоперы не могут устанавливать максимальную цену еще до появления новых транспортных узлов, однако по мере повышения их готовности цены растут с опережением инфляции. Особенно серьезно увеличивается ликвидность проектов в локациях, где раньше был низкий коэффициент обеспеченности метро, например, VEER и SET от MR в Можайском районе Западного административного округа. Повышение цены непосредственно благодаря появлению современных станций может достигать 85%", – приводятся в сообщении его слова.Также на рост цен влияют обширное благоустройство, создание социальных и коммерческих объектов, места приложения труда рядом с домом. Таким образом, вкладывать деньги надежнее всего именно в комплексы и кварталы у строящихся станций, предположил Сырцов.Мультикварталы SET и VEER расположены в пяти минутах езды от Кутузовского проспекта в Москве. Концепцию объекта разработали по принципу "город в городе", где есть полноценная внутренняя инфраструктура, озеленение и общественное пространство.SET - застройщик ООО "СЗ "ВЕРЕЙСКАЯ". Проектная декларация на сайте наш.дом.рфРеклама, ООО "СЗ "ВЕРЕЙСКАЯ", ИНН 9703146842, erid: F7NfYUJCUneTSxX8K3fKVEER - застройщик ООО "СЗ СТРОЙКАПИТАЛ". Проектная декларация на сайте наш.дом.рфРеклама, ООО "СЗ СтройКапитал", ИНН 9731123420, erid: F7NfYUJCUneTSxX8K3jj

