Эксперт: проекты в рамках МПТ обеспечивают спрос на коммерческие площади
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:00 24.09.2025 (обновлено: 18:02 24.09.2025)
Эксперт: проекты в рамках МПТ обеспечивают спрос на коммерческие площади
Эксперт: проекты в рамках МПТ обеспечивают спрос на коммерческие площади - РИА Новости, 24.09.2025
Эксперт: проекты в рамках МПТ обеспечивают спрос на коммерческие площади
Практика показывает, что проекты в рамках МПТ гарантируют стабильный спрос на коммерческие площади, сообщила директор по коммерческой недвижимости Level Group... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Практика показывает, что проекты в рамках МПТ гарантируют стабильный спрос на коммерческие площади, сообщила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил постройку трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, где создадут свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Проекты осуществят за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.Планируют строительство многофункционального высокотехнологичного промышленного комплекса площадью свыше 100 тысяч квадратных метров в районе Южное Тушино, где будут находится малые и средние производства фармацевтической промышленности, научно-производственные и инжиниринговые компании разных сфер. Помимо этого, хотят возвести общественно-деловое здание площадью более 15 тысяч квадратных метров в районе Западное Дегунино, где будут офисы и торговые объекты.Следующим зданием в Москве будет объект промышленно-производственного назначения в составе промышленного парка площадью около 27 тысяч квадратных метров в районе Отрадное, где будут находится научно-производственные предприятия и компании научной и исследовательской деятельности."Присвоение статуса МПТ индустриальному парку Level work Свободы в Южном Тушино — это сигнал рынку о том, что территория будет активно развиваться. Практика последних лет показывает: проекты в рамках МПТ становятся драйверами локальной экономики и обеспечивают стабильный спрос на коммерческие площади", — указала Захарова.Она добавила, что статус МПТ дает девелоперу шанс комплексно осуществить проекты, инвесторам — гарантию ликвидности, а жителям — рабочие места и качественную инфраструктуру недалеко от дома. Захарова считает, что такие проекты не просто точечно развивают город, а создают новые полноценные деловые кластеры.По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, программа стимулирования создания МПТ осуществляется в столице с 2020 года и охватила практически все районы мегаполиса. Инвесторы возведут свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие Москвы и создание МПТ планируется привлечь свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет возводить современные объекты инфраструктуры в кварталах со сложившейся и новой застройкой, а также обеспечивать москвичей рабочими местами в шаговой доступности от дома.
Эксперт: проекты в рамках МПТ обеспечивают спрос на коммерческие площади

