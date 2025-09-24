https://ria.ru/20250924/moskva-2044148649.html

В Москве начался отопительный сезон

В Москве начался отопительный сезон - РИА Новости, 24.09.2025

В Москве начался отопительный сезон

Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:46:00+03:00

2025-09-24T21:46:00+03:00

2025-09-24T21:46:00+03:00

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_62dbf7f4d0ef2fc52c74c36b63c57e70.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30% домов и почти 50% социальных объектов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Вначале теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, 97 малых котельных. Были выполнены регламентные работы на более чем 145 тысячах километров электрических, девяти тысячах километров газовых, свыше 13 тысячах километров водопроводных и около 5,5 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.

https://ria.ru/20250924/voropanov-2044080519.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков