24.09.2025
21:46 24.09.2025
В Москве начался отопительный сезон
В Москве начался отопительный сезон - РИА Новости, 24.09.2025
В Москве начался отопительный сезон
Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30% домов и почти 50% социальных объектов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Вначале теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, 97 малых котельных. Были выполнены регламентные работы на более чем 145 тысячах километров электрических, девяти тысячах километров газовых, свыше 13 тысячах километров водопроводных и около 5,5 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
москва
Новости
ru-RU
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
В Москве начался отопительный сезон

Отопление в Москве включили в свыше 30% жилых домов и почти в 50% соцобъектов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30% домов и почти 50% социальных объектов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Вначале теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, 97 малых котельных. Были выполнены регламентные работы на более чем 145 тысячах километров электрических, девяти тысячах километров газовых, свыше 13 тысячах километров водопроводных и около 5,5 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
Москва Петр Бирюков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
