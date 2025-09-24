https://ria.ru/20250924/moskva-2044148649.html
В Москве начался отопительный сезон
В Москве начался отопительный сезон - РИА Новости, 24.09.2025
В Москве начался отопительный сезон
Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:46:00+03:00
2025-09-24T21:46:00+03:00
2025-09-24T21:46:00+03:00
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_62dbf7f4d0ef2fc52c74c36b63c57e70.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30% домов и почти 50% социальных объектов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Вначале теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, 97 малых котельных. Были выполнены регламентные работы на более чем 145 тысячах километров электрических, девяти тысячах километров газовых, свыше 13 тысячах километров водопроводных и около 5,5 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
https://ria.ru/20250924/voropanov-2044080519.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_ccfe3ce5abf7c02e5e6f92c420a4b8a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
В Москве начался отопительный сезон
Отопление в Москве включили в свыше 30% жилых домов и почти в 50% соцобъектов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30% домов и почти 50% социальных объектов", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Вначале теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в установленный срок. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, 97 малых котельных. Были выполнены регламентные работы на более чем 145 тысячах километров электрических, девяти тысячах километров газовых, свыше 13 тысячах километров водопроводных и около 5,5 тысячи километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.