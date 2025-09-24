Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/moskva-2043962826.html
Московские врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой
Московские врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой - РИА Новости, 24.09.2025
Московские врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой
Московские врачи перинатального центра больницы №67 имени Ворохобова помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой, в России зафиксировано всего... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:56:00+03:00
2025-09-24T11:56:00+03:00
анастасия ракова
москва
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474886_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_a30f16f8975838b3705636ed06e2fbc2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московские врачи перинатального центра больницы №67 имени Ворохобова помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой, в России зафиксировано всего несколько подобных случаев, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Благодаря созданию мощнейшего каркаса акушерско-гинекологической службы наши врачи спасают беременных пациенток и новорождённых даже в самых сложных и редких случаях. Так, в перинатальном центре больницы № 67 имени Ворохобова помогли стать мамой женщине с трансплантированным сердцем. В мировой практике известно менее чем о 100 таких случаях, в России их зафиксировано всего несколько", - рассказала Ракова. Она отметила, что беременная пациентка обратилась к специалистам с жалобами на ухудшение самочувствия, медики тщательно ее обследовали и выявили целый ряд заболеваний, в том числе нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность. Роды начались преждевременно, на 35-й неделе, однако прошли успешно. Благодаря работе многопрофильной команды врачей осложнений удалось избежать. "После того как малышка появилась на свет, специалисты еще в течение трех недель заботились о ней и помогали окрепнуть. Сейчас мама с девочкой уже дома с семьей", - сказала Ракова. Она уточнила, что столичная медицина продолжает развиваться, чтобы каждая женщина могла с уверенностью смотреть в будущее и планировать материнство, зная, что она всегда может рассчитывать на качественное медицинское сопровождение.
https://ria.ru/20250804/moskva-2033175174.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474886_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_1e48e1e2a9a079fddd2ba450fc8ad1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ракова , москва, медицина
Анастасия Ракова , Москва, Медицина
Московские врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой

В Москве врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой

© iStock.com / hxdbzxyЖенщина держит новорожденного за ручку
Женщина держит новорожденного за ручку - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© iStock.com / hxdbzxy
Женщина держит новорожденного за ручку . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московские врачи перинатального центра больницы №67 имени Ворохобова помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой, в России зафиксировано всего несколько подобных случаев, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря созданию мощнейшего каркаса акушерско-гинекологической службы наши врачи спасают беременных пациенток и новорождённых даже в самых сложных и редких случаях. Так, в перинатальном центре больницы № 67 имени Ворохобова помогли стать мамой женщине с трансплантированным сердцем. В мировой практике известно менее чем о 100 таких случаях, в России их зафиксировано всего несколько", - рассказала Ракова.
Она отметила, что беременная пациентка обратилась к специалистам с жалобами на ухудшение самочувствия, медики тщательно ее обследовали и выявили целый ряд заболеваний, в том числе нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность. Роды начались преждевременно, на 35-й неделе, однако прошли успешно. Благодаря работе многопрофильной команды врачей осложнений удалось избежать.
"После того как малышка появилась на свет, специалисты еще в течение трех недель заботились о ней и помогали окрепнуть. Сейчас мама с девочкой уже дома с семьей", - сказала Ракова.
Она уточнила, что столичная медицина продолжает развиваться, чтобы каждая женщина могла с уверенностью смотреть в будущее и планировать материнство, зная, что она всегда может рассчитывать на качественное медицинское сопровождение.
В перинатальном центре ГКБ имени Кончаловского врачи спасли тройняшек - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Москве врачи спасли тройняшек, родившихся раньше срока
4 августа, 09:13
 
Анастасия РаковаМоскваМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала