Московские врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московские врачи перинатального центра больницы №67 имени Ворохобова помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой, в России зафиксировано всего несколько подобных случаев, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Благодаря созданию мощнейшего каркаса акушерско-гинекологической службы наши врачи спасают беременных пациенток и новорождённых даже в самых сложных и редких случаях. Так, в перинатальном центре больницы № 67 имени Ворохобова помогли стать мамой женщине с трансплантированным сердцем. В мировой практике известно менее чем о 100 таких случаях, в России их зафиксировано всего несколько", - рассказала Ракова. Она отметила, что беременная пациентка обратилась к специалистам с жалобами на ухудшение самочувствия, медики тщательно ее обследовали и выявили целый ряд заболеваний, в том числе нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность. Роды начались преждевременно, на 35-й неделе, однако прошли успешно. Благодаря работе многопрофильной команды врачей осложнений удалось избежать. "После того как малышка появилась на свет, специалисты еще в течение трех недель заботились о ней и помогали окрепнуть. Сейчас мама с девочкой уже дома с семьей", - сказала Ракова. Она уточнила, что столичная медицина продолжает развиваться, чтобы каждая женщина могла с уверенностью смотреть в будущее и планировать материнство, зная, что она всегда может рассчитывать на качественное медицинское сопровождение.

