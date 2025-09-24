https://ria.ru/20250924/moshennichestvo-2043884199.html

В ОП предложили считать мошенничество с выплатами военным диверсиями

В ОП предложили считать мошенничество с выплатами военным диверсиями - РИА Новости, 24.09.2025

В ОП предложили считать мошенничество с выплатами военным диверсиями

Случаи мошенничества с выплатами военнослужащим в рамках СВО следует квалифицировать как диверсию, считает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T02:47:00+03:00

2025-09-24T02:47:00+03:00

2025-09-24T02:47:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_377e411faf336cbc16db67a8e9c55397.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Случаи мошенничества с выплатами военнослужащим в рамках СВО следует квалифицировать как диверсию, считает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ранее пресс-служба Нижневартовского городского суда сообщала, что пятеро жителей Югры обвиняются в создании организованной группы ради хищения денег путем заключения фиктивных браков с участниками СВО ради выплат. Потерпевшими по делу являются сами участники СВО и члены их семей. "История в Нижневартовске показывает как слаженно сработали органы МВД и Следственного комитета Российской Федерации. Считаю, что для осознания тяжести своих действий, а также тем, что они вводили в заблуждение наших военнослужащих, то есть, фактически, совершали действия, направленные на нанесение вреда здоровью людей, и эти действия могли совершаться в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации, то квалифицировать деяния таких "чёрных" вдов надо и по статье 281 Уголовного кодекса Российской Федерации "диверсия", - рассказал Машаров РИА Новости. Машаров подчеркнул, что вопросы выплат по линии СВО находятся под контролем президента России и органов ФСБ, а все лица, пытавшиеся незаконно обогатиться на этом, будут нести ответственность по всей строгости закона и "большому перечню статей" Уголовного кодекса Российской Федерации. "У подобных людей нет ни совести ни морали, но наверняка остался страх отправиться в места лишения свободы на 10-15 лет. Выплаты должны быть под чётким контролем органов прокуратуры и Фонда Защитники Отечества", - добавил Машаров.

https://ria.ru/20250910/moshenniki-2040986367.html

https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033721584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество