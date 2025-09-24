https://ria.ru/20250924/moldaviya-2044158434.html

ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в аккредитации

2025-09-24T19:20:00+03:00

2025-09-24T23:15:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

элла памфилова

евгения гуцул

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал членам Общественной палаты РФ в аккредитации в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах, которые пройдут в республике 28 сентября, сообщили в ОП. "ЦИК Республики Молдова отказал членам ОП РФ в аккредитации в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах, которые пройдут в республике 28 сентября. Причиной отказа стало отсутствие официального приглашения в адрес ОП РФ со стороны ЦИК Республики Молдова", - говорится в сообщении. Отмечается, что ОП РФ, уважая решение организаторов выборов, не может не обратить внимание на список организаций, аккредитованных в качестве международных наблюдателей и получивших официальное приглашение ЦИК Молдавии. "С сожалением отмечаем отсутствие возможности принять участие в очном мониторинге предстоящих выборов. Со своей стороны Общественная палата Российской Федерации продолжит наблюдение за избирательным процессом в Республике Молдова на основании данных из открытых источников", - говорится в заявлении. В ОП РФ отметили, что "очевидный крен" в сторону западных и прозападных структур может говорить о политической предвзятости избирательного органа и ставит под сомнение беспристрастность организаторов выборов и прозрачность самого процесса. В ОП напомнили, что решения ЦИК, в частности по организации голосования за рубежом, и ранее отличались непропорциональностью и отсутствием четких критериев, что противоречит международным стандартам демократических выборов. Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее назвала фикцией независимость ЦИК Молдавии, отказавшей в аккредитации российских наблюдателей на парламентские выборы. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

россия

кишинев

2025

Новости

