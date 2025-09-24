Протесты в Молдавии будут продолжаться до ухода Санду, заявили в оппозиции

Рейтинг@Mail.ru
04:43 24.09.2025 (обновлено: 07:26 24.09.2025)
КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Протесты в Молдавии будут продолжаться, пока режим Майи Санду не падет, заявила депутат оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в интервью РИА Новости."Градус протестного движения очень высокий. Протесты будут проходить и дальше, пока данная власть не уйдёт. Но мы верим, что это произойдет буквально через несколько дней, сразу же после выборов 28 сентября. Мы сделаем все возможное, чтобы после 28 сентября Майи Санду и ПДС больше в нашей стране не было. Потому что это главное зло для нашей страны, для наших сограждан. Мы уверены, что 28 сентября люди выберут другие силы и режим Майи Санду падет", — сказала Таубер.Депутат выразила уверенность, что до начала новой истории страны осталось всего лишь несколько дней."Все выходят на выборы и голосуют против ПДС и Майи Санду. Этот режим уходит и начинается новый вектор, новая история, новая глава в развитии Молдовы. Без узурпаторов, без тоталитарного режима в стране, где, в первую очередь, учитываются интересы гражданина", — подчеркнула она.По словам Таубер, поддержка блока "Победа" среди населения растет, несмотря на то, что его представителей не допускают к выборам уже не первый раз."ПДС и Майя Санду прекрасно понимают, что именно команда Илана Шора и наш политический блок — это самый серьёзный конкурент на парламентских выборах 28 сентября. Именно поэтому нас не допустили к выборам и пытаются всеми силами, в том числе и сегодня, и каждый день, давить на людей, разрушать их морально и физически, арестовывая их, обыскивая и постоянно держа в страхе. Но нас это только делает крепче, только делает сильнее. И всем прекрасно понятно, что блок "Победа" несмотря на то, что не участвует напрямую в выборах, является решающей силой, которая просто сметет эту власть", — заключила собеседница агентства.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Протесты в Молдавии будут продолжаться, пока режим Майи Санду не падет, заявила депутат оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в интервью РИА Новости.

В воскресенье в республике должны состояться парламентские выборы.

"Градус протестного движения очень высокий. Протесты будут проходить и дальше, пока данная власть не уйдёт. Но мы верим, что это произойдет буквально через несколько дней, сразу же после выборов 28 сентября. Мы сделаем все возможное, чтобы после 28 сентября Майи Санду и ПДС больше в нашей стране не было. Потому что это главное зло для нашей страны, для наших сограждан. Мы уверены, что 28 сентября люди выберут другие силы и режим Майи Санду падет", — сказала Таубер.
Депутат выразила уверенность, что до начала новой истории страны осталось всего лишь несколько дней.
"Все выходят на выборы и голосуют против ПДС и Майи Санду. Этот режим уходит и начинается новый вектор, новая история, новая глава в развитии Молдовы. Без узурпаторов, без тоталитарного режима в стране, где, в первую очередь, учитываются интересы гражданина", — подчеркнула она.
По словам Таубер, поддержка блока "Победа" среди населения растет, несмотря на то, что его представителей не допускают к выборам уже не первый раз.
"ПДС и Майя Санду прекрасно понимают, что именно команда Илана Шора и наш политический блок — это самый серьёзный конкурент на парламентских выборах 28 сентября. Именно поэтому нас не допустили к выборам и пытаются всеми силами, в том числе и сегодня, и каждый день, давить на людей, разрушать их морально и физически, арестовывая их, обыскивая и постоянно держа в страхе. Но нас это только делает крепче, только делает сильнее. И всем прекрасно понятно, что блок "Победа" несмотря на то, что не участвует напрямую в выборах, является решающей силой, которая просто сметет эту власть", — заключила собеседница агентства.
Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
