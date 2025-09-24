https://ria.ru/20250924/mishustin-2044054244.html

Мишустин поручил правительству проработать оставшиеся вопросы по бюджету

Мишустин поручил правительству проработать оставшиеся вопросы по бюджету

Мишустин поручил правительству проработать оставшиеся вопросы по бюджету

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину дополнительно проработать оставшиеся вопросы по проекту бюджета РФ. "По итогам сегодняшнего обсуждения необходимо дополнительно проработать с коллегами все вопросы, которые еще остались", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

