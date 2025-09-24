https://ria.ru/20250924/mishustin-2044051986.html
Мишустин рассказал о выплатах людям, пострадавшим на производстве
Мишустин рассказал о выплатах людям, пострадавшим на производстве - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин рассказал о выплатах людям, пострадавшим на производстве
Около 200 миллиардов рублей будет направлено в 2026 году на выплаты людям с инвалидностью, пострадавшим на производстве, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:47:00+03:00
2025-09-24T15:47:00+03:00
2025-09-24T15:47:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044043858_0:104:3041:1815_1920x0_80_0_0_7136358d577645b13b3b4bc2891c976d.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 200 миллиардов рублей будет направлено в 2026 году на выплаты людям с инвалидностью, пострадавшим на производстве, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В следующем году они составят порядка 200 миллиардов рублей. За счет этих средств поддерживаем людей с ограничением по здоровью, которые пострадали на производстве, предоставляем им пособия по временной нетрудоспособности", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044044691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044043858_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_099f2f243e8ef35be9001eef2598d6fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о выплатах людям, пострадавшим на производстве
Мишустин: 200 млрд руб направят на выплаты людям, пострадавшим на производстве