Мишустин рассказал о выплатах людям, пострадавшим на производстве

Мишустин рассказал о выплатах людям, пострадавшим на производстве

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 200 миллиардов рублей будет направлено в 2026 году на выплаты людям с инвалидностью, пострадавшим на производстве, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В следующем году они составят порядка 200 миллиардов рублей. За счет этих средств поддерживаем людей с ограничением по здоровью, которые пострадали на производстве, предоставляем им пособия по временной нетрудоспособности", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

