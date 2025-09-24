Рейтинг@Mail.ru
Курс на модернизацию экономики сохранится, заявил Мишустин
24.09.2025
Курс на модернизацию экономики сохранится, заявил Мишустин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Курс на модернизацию экономики в России сохранится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Курс на модернизацию экономики, расширение веса отраслей с более высокой добавленной стоимостью сохранится", - сказал Мишустин в ходе заседания Правительства РФ.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Курс на модернизацию экономики в России сохранится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Курс на модернизацию экономики, расширение веса отраслей с более высокой добавленной стоимостью сохранится", - сказал Мишустин в ходе заседания Правительства РФ.
