https://ria.ru/20250924/mishustin-2044046180.html
Курс на модернизацию экономики сохранится, заявил Мишустин
Курс на модернизацию экономики сохранится, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2025
Курс на модернизацию экономики сохранится, заявил Мишустин
Курс на модернизацию экономики в России сохранится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:33:00+03:00
2025-09-24T15:33:00+03:00
2025-09-24T15:43:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Курс на модернизацию экономики в России сохранится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Курс на модернизацию экономики, расширение веса отраслей с более высокой добавленной стоимостью сохранится", - сказал Мишустин в ходе заседания Правительства РФ.
https://ria.ru/20250924/inflyatsiya-2044049527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eefe85cbba437de4ee5af92f574bd2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Курс на модернизацию экономики сохранится, заявил Мишустин
Мишустин: курс на модернизацию экономики РФ сохранится