Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025
15:29 24.09.2025 (обновлено: 16:40 24.09.2025)
Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета на 2026-2028 годы
Работа над проектом бюджета на 2026-2028 годы шла с учетом текущих вызовов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Работа над проектом бюджета на 2026-2028 годы шла с учетом текущих вызовов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года. <...> Основные подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны".
экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы рф
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Вооруженные силы РФ

Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета на 2026-2028 годы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Михаил Мишустин
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Работа над проектом бюджета на 2026-2028 годы шла с учетом текущих вызовов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года. <...> Основные подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Главное

  • Как отметил Мишустин, при подготовке финансового плана главным было минимизировать влияние негативных факторов, он основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития.
  • Основные приоритеты бюджета — социальная поддержка граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности.
  • ВВП за три года должен вырасти почти на 7%, за семь месяцев 2025-го он увеличился на 1,1%:
«

"Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом, страной в целом и продолжает придерживаться негативной риторики".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Снижение инфляции в следующем году планируется до 4%. На реализацию нацпроектов до 2030 года направят около 40 триллионов рублей, на соцобязательства на три года, в том числе индексацию пенсий, — 60 триллионов.
  • Курс на модернизацию экономики сохранится, заложено 1,9 триллиона на обеспечение технологического лидерства страны. Доля ненефтегазовых поступлений в бюджет в следующем году вырастет почти до 78%.
  • Более 14,5 триллиона планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в ближайшие три года.
  • Минимальный размер оплаты труда с января 2026-го вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля.
  • Федеральные расходы в 2026-м составят до 44,8 триллиона и уровень дефицита останется приемлемым.

Мишустин поручил правительству доработать оставшиеся вопросы и направить проект бюджета в Госдуму до 1 октября.

Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
Вчера, 14:52

Проект бюджета

  • В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
  • Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в 2025 году.
  • Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
  • Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение за шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
  • Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
  • На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку — свыше 41 триллиона.
  • Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
  • Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
  • Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют к 2030-му построить 25 кампусов вузов, к 2036-му — не менее 40.
  • Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
  • Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру в объеме триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
  • Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

  • Предлагается с 2026-го ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и налог в 25% на прибыль букмекерских контор.
  • Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
  • Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить ВС России техникой и модернизировать ОПК.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
19 сентября, 00:10
 
ЭкономикаМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Вооруженные силы РФ
 
 
