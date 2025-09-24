https://ria.ru/20250924/mishustin-2044044178.html

Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета на 2026-2028 годы

Работа над проектом бюджета на 2026-2028 годы шла с учетом текущих вызовов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:29:00+03:00

2025-09-24T15:29:00+03:00

2025-09-24T16:40:00+03:00

экономика

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

вооруженные силы рф

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Работа над проектом бюджета на 2026-2028 годы шла с учетом текущих вызовов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года. <...> Основные подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны".Главное"Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом, страной в целом и продолжает придерживаться негативной риторики".Проект бюджета

