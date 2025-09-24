https://ria.ru/20250924/mishustin-2044043088.html
Мишустин заявил о росте доли ненефтегазовых поступлений в бюджет
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Доля ненефтегазовых поступлений в бюджет РФ в 2026 году вырастет почти до 78%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Доля ненефтегазовых поступлений (в 2026 году - ред.) в общем объеме вырастет почти до 78%, то есть курс на модернизацию экономики и расширение веса отраслей с более высокой добавленной стоимостью сохранится", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
