Мишустин заявил о росте доли ненефтегазовых поступлений в бюджет

Мишустин заявил о росте доли ненефтегазовых поступлений в бюджет

Мишустин заявил о росте доли ненефтегазовых поступлений в бюджет

Доля ненефтегазовых поступлений в бюджет РФ в 2026 году вырастет почти до 78%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:27:00+03:00

2025-09-24T15:27:00+03:00

2025-09-24T15:31:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Доля ненефтегазовых поступлений в бюджет РФ в 2026 году вырастет почти до 78%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Доля ненефтегазовых поступлений (в 2026 году - ред.) в общем объеме вырастет почти до 78%, то есть курс на модернизацию экономики и расширение веса отраслей с более высокой добавленной стоимостью сохранится", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

россия

2025

