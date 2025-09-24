https://ria.ru/20250924/mishustin-2044042995.html

Мишустин назвал драйвер роста российской экономики

Мишустин назвал драйвер роста российской экономики

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал реальный сектор ключевым драйвером роста экономики РФ."Ключевым драйвером роста у нас остаются отрасли реального сектора. Это машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия, сельское хозяйство", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

