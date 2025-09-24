Рейтинг@Mail.ru
Глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2025
15:24 24.09.2025 (обновлено: 15:34 24.09.2025)
Глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил Мишустин
Глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2025
Глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил Мишустин
Ситуация в мире остается нестабильной, глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в мире остается нестабильной, глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация в мире остается нестабильной, вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами. Усиливается и недоверие к прежним финансовым институтам, страны ищут новые возможности обезопасить себя от чрезмерного давления извне", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил Мишустин

Мишустин: ситуация в мире остается нестабильной

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в мире остается нестабильной, глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация в мире остается нестабильной, вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами. Усиливается и недоверие к прежним финансовым институтам, страны ищут новые возможности обезопасить себя от чрезмерного давления извне", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Кремле рассказали, как экономика обеспечивает потребности ВС России
Михаил Мишустин
 
 
