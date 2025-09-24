https://ria.ru/20250924/mishustin-2044042299.html

Глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил Мишустин

2025-09-24T15:24:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в мире остается нестабильной, глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация в мире остается нестабильной, вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами. Усиливается и недоверие к прежним финансовым институтам, страны ищут новые возможности обезопасить себя от чрезмерного давления извне", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

михаил мишустин, экономика, россия