Мишустин отметил стратегическое значение лесного комплекса России

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам форума "Леса России" отметил стратегическое значение лесного комплекса. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Рад приветствовать вас на форуме и поздравить с профессиональным праздником – Днем работников леса. Россия обладает уникальными природными богатствами и биоразнообразием. Лесные экосистемы занимают больше половины территории нашего государства, являются "легкими планеты". Защита, воспроизводство, рациональное использование этого национального достояния – результат труда ученых, специалистов лесного хозяйства, работников предприятий", - говорится в телеграмме. "Лесной комплекс имеет стратегическое значение, обеспечивая экологическое благополучие, качество окружающей среды для благоприятной жизни миллионов россиян", - подчеркнул Мишустин. По его словам, необходимыми условиями для дальнейшего развития отрасли являются цифровая трансформация, внедрение инновационных технологий, применение новейших методов надзора и повышение объемов предоставляемых услуг. Российский премьер выразил уверенность, что участники форума смогут обсудить эти и другие темы, обменяться опытом, лучшими практиками, вместе найти ответы на актуальные вопросы.

