Президент Финляндии сделал заявление о мировом порядке

Миропорядок, сложившийся после холодной войны, закончился, а новый еще не установился, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 24.09.2025

ООН, 24 сен - РИА Новости. Миропорядок, сложившийся после холодной войны, закончился, а новый еще не установился, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Я считаю, что порядок, сложившийся после холодной войны, закончился, но мы пока не знаем, каким будет новый порядок. Потребуется как минимум пять-десять лет, чтобы все устоялось", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН. По словам Стубба, баланс сил в новом мировом порядке смещается в сторону Юга и Востока. "Многие страны, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке, становятся или стали ключевыми игроками в определении направления нового мирового порядка", - добавил он. Он выразил мнение, что напряженность между теми, кто продвигает "многосторонность", и теми, кто говорит "на языке многополярности или транзакционизма", растет. "Я могу понять искушение и логику сторонников многополярности или транзакционизма. Но могут ли они решить крупнейшие мировые проблемы, такие как изменение климата или устойчивое развитие?" - добавил финский президент. Стубб отметил, что в основе всего должны лежать ценности. "Даже транзакционная или многовекторная внешняя политика должна опираться на ядро фундаментальных ценностей. Без них внешняя политика в конечном итоге упрется в стену", - сказал он.

