Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым
09:18 24.09.2025 (обновлено: 16:36 24.09.2025)
Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый", - сказали в пресс-службе.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ.
"Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый", - сказали в пресс-службе.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
Вчера, 14:52
 
