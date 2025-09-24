https://ria.ru/20250924/minfin-2044074712.html

Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым

Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым - РИА Новости, 24.09.2025

Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:18:00+03:00

2025-09-24T09:18:00+03:00

2025-09-24T16:36:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139883/01/1398830105_0:0:3587:2017_1920x0_80_0_0_551f712aec3a404075f179c41873620d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)