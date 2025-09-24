https://ria.ru/20250924/minfin-2044074712.html
Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый", - сказали в пресс-службе.
