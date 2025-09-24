https://ria.ru/20250924/minfin-2044025008.html

Минфин направит средства на реализацию мастер-планов Дальнего Востока

экономика

россия

дальний восток

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин по поручению президента России Владимира Путина обеспечит направление на мастер-планы Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ, сообщает министерство. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В соответствии с поручением президента РФ будет обеспечено направление на реализацию мастер-планов Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ", - говорится в сообщении. Соответствующее поручение Путин дал Минфину в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

