Рейтинг@Mail.ru
Минфин направит средства на реализацию мастер-планов Дальнего Востока - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 24.09.2025 (обновлено: 14:48 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/minfin-2044025008.html
Минфин направит средства на реализацию мастер-планов Дальнего Востока
Минфин направит средства на реализацию мастер-планов Дальнего Востока - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин направит средства на реализацию мастер-планов Дальнего Востока
Минфин по поручению президента России Владимира Путина обеспечит направление на мастер-планы Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:25:00+03:00
2025-09-24T14:48:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44474/42/444744280_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_032a53dc665151074fe401700788a484.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин по поручению президента России Владимира Путина обеспечит направление на мастер-планы Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ, сообщает министерство. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В соответствии с поручением президента РФ будет обеспечено направление на реализацию мастер-планов Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ", - говорится в сообщении. Соответствующее поручение Путин дал Минфину в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
https://ria.ru/20250924/minfin-2043925502.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44474/42/444744280_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_1942667dd667fdf28daf9d35a3823c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин направит средства на реализацию мастер-планов Дальнего Востока

Дальнему Востоку направят на мастер-планы 5% от расходов профильных госпрограмм

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин по поручению президента России Владимира Путина обеспечит направление на мастер-планы Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ, сообщает министерство.
Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
"В соответствии с поручением президента РФ будет обеспечено направление на реализацию мастер-планов Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ", - говорится в сообщении.
Соответствующее поручение Путин дал Минфину в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы
Вчера, 10:04
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала