Минфин рассказал о дополнительных средствах, заложенных на здравоохранение

Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. РИА Новости, 24.09.2025

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. "В рамках исполнения поручения президента в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 триллиона рублей", - рассказали в министерстве.

