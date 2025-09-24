https://ria.ru/20250924/minfin-2043915856.html
Минфин рассказал о дополнительных средствах, заложенных на здравоохранение
Минфин рассказал о дополнительных средствах, заложенных на здравоохранение - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин рассказал о дополнительных средствах, заложенных на здравоохранение
Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:23:00+03:00
2025-09-24T09:23:00+03:00
2025-09-24T09:23:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. "В рамках исполнения поручения президента в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 триллиона рублей", - рассказали в министерстве.
https://ria.ru/20250924/minfin-2043913686.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1881a0a3ca45a894f7845a56a6047fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин рассказал о дополнительных средствах, заложенных на здравоохранение
Минфин: свыше трлн руб дополнительно направят на здравоохранение за 6 лет