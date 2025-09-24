Рейтинг@Mail.ru
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара - РИА Новости, 24.09.2025
15:46 24.09.2025
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара
2025-09-24T15:46:00+03:00
2025-09-24T15:46:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля, на 2026-2028 годы его динамика также уточнена в пользу более крепкого рубля, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Курс рубля у нас с общим трендом на ослабление все-таки будет крепче, чем мы закладывали в апреле", - сказал представитель министерства. В частности, по его словам, в 2025 году курс доллара составит 86,1 рубля, в 2026 году - 92,2 рубля, в 2027 и 2028 годах - 95,8 и 100,1 рубля соответственно. Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2025 году в среднем на уровне 94,3 рубля; в 2026 году - 100,2 рубля, в 2027 и 2028 годах - 103,5 и 106 рублей за доллар соответственно. "Мы с середины года видим некоторое ослабление рубля, мы думаем, что эта тенденция продолжится. Это связано в том числе с общим замедлением спроса, а также безусловным фактором является траектория денежно-кредитной политики, то есть она тоже напрямую влияет на курс. Поэтому да, (видим - ред.) общий тренд на ослабление рубля постепенное. Колебания вокруг этого тренда возможны, но, надеюсь, что они будут не очень велики", - добавил представитель Минэкономразвития. "При этом тренд на укрепление, что (курс рубля - ред.) дальше пойдет, условно говоря, от 80 к 70, к 60 (рублей за доллар - ред.) и далее - нам представляется маловероятным на данный момент", - также указал он.
россия
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара

МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля, на 2026-2028 годы его динамика также уточнена в пользу более крепкого рубля, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
"Курс рубля у нас с общим трендом на ослабление все-таки будет крепче, чем мы закладывали в апреле", - сказал представитель министерства.
В частности, по его словам, в 2025 году курс доллара составит 86,1 рубля, в 2026 году - 92,2 рубля, в 2027 и 2028 годах - 95,8 и 100,1 рубля соответственно.
Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2025 году в среднем на уровне 94,3 рубля; в 2026 году - 100,2 рубля, в 2027 и 2028 годах - 103,5 и 106 рублей за доллар соответственно.
"Мы с середины года видим некоторое ослабление рубля, мы думаем, что эта тенденция продолжится. Это связано в том числе с общим замедлением спроса, а также безусловным фактором является траектория денежно-кредитной политики, то есть она тоже напрямую влияет на курс. Поэтому да, (видим - ред.) общий тренд на ослабление рубля постепенное. Колебания вокруг этого тренда возможны, но, надеюсь, что они будут не очень велики", - добавил представитель Минэкономразвития.
"При этом тренд на укрепление, что (курс рубля - ред.) дальше пойдет, условно говоря, от 80 к 70, к 60 (рублей за доллар - ред.) и далее - нам представляется маловероятным на данный момент", - также указал он.
