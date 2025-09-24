https://ria.ru/20250924/lyulin-2044005897.html

Спикер нижегородского парламента Люлин назвал меры борьбы с кибератаками

2025-09-24T13:53:00+03:00

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Целевое обучение в вузах ИT-специалистов для госорганов и обеспечение технологического суверенитета помогут противостоять кибератакам и защитить информацию в законодательных органах власти, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Выступая на межрегиональной конференции "Инфофорум-Поволжье 2025", спикер нижегородского парламента отметил, что защита информации – это вопрос национальной безопасности, устойчивости государства и доверия граждан. "Для качественного скачка в области защиты информации нам предстоит решить на федеральном уровне задачу нехватки квалифицированных специалистов в области информтехнологий и защиты информации, а также неконкурентного уровня зарплаты на госслужбе данных специалистов, недостаточного уровня финансирования для импортозамещения зарубежных решений. Мы понимаем, что без специалистов все технологические меры бесполезны, поэтому настаиваем на необходимости целевого обучения ИT-специалистов и специалистов по информационной безопасности с обязательной последующей работой в госорганах. Опыт целевого набора в медицину должен быть распространён и на цифровые профессии", - заявил Люлин. Он подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета. "Мы видим, как успешно создаются национальные платформы, например, мессенджер MAX. Этот опыт нужно масштабировать. Необходима разработка единых национальных программных комплексов для защиты информации, которые будут распространяться среди регионов на безвозмездной основе. Это не только повысит безопасность, но и снизит нагрузку на бюджеты", – сказал спикер регионального парламента. Он отметил опыт регионов ПФО, каждый из которых самостоятельно улучшает свою систему защиты, применяя уникальные подходы. При этом Люлин призвал честно признавать и слабые места – так, 44% целевых атак идут через электронную почту, при этом средства её защиты используются критически мало, и повсеместно не хватает систем обнаружения вторжений, контроля утечек и анализа инцидентов. "Наша общая задача – до марта 2026 года разработать и внедрить политику информационной безопасности в каждом законодательном органе. Мы предлагаем также ввести обязательное обучение основам информационной безопасности для всех госслужащих, аналогично инструктажам по технике безопасности. Только комплексный подход – технологический, кадровый и нормативный – позволит нам выстроить действительно надёжную систему защиты" - подчеркнул Люлин. В рамках конференции "Инфофорум-Поволжье" состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса "Кубок информационной безопасности регионов". Комплексный проект цифровой трансформации законодательного собрания Нижегородской области одержал победу в номинации "Это прорыв" – за лучшее решение для обеспечения информационной безопасности в сфере перспективных цифровых технологий. Проект реализуется с 2022 года. За это время была создана единая цифровая экосистема, включающая корпоративный портал для депутатов и сотрудников, модернизированный аппаратно-программный комплекс зала заседаний, внедрены системы электронного документооборота. Как рассказали в пресс-службе регионального парламента, цифровая трансформация обеспечена многоуровневой системой защиты информации. Официальный сайт защищен от хакерских атак, а в 2024 году внедрены мощные инструменты безопасности: система выявления уязвимостей и система поведенческого анализа сетевого трафика для обнаружения скрытых кибератак. В 2025 году ведется внедрение новейших средств защиты, включая межсетевой экран нового поколения, который предотвращает вторжения во внутреннюю инфраструктуру. Планы по дальнейшему развитию включают создание эталонной модели "парламента будущего", которую смогут перенимать другие регионы страны. Также в региональном парламенте разрабатывается не имеющая аналогов автоматизированная система "Законопроект", инициированная из-за отсутствия на федеральном уровне типовых решений для законодательной деятельности. Проведя глубокий анализ, команда законодательного собрания Нижегородской области создала эффективное и безопасное решение, которое уже включено в реестр российского ПО, а его ключевые модули - ведение инициатив и заседаний - успешно работают. До сентября 2026 года запланирована интеграция системы с "умным" залом заседаний и электронным документооборотом, что создаст целостное цифровое пространство для законотворчества нового уровня. Конференция по информационной безопасности и цифровой трансформации "Инфофорум – Поволжье" проводится по инициативе законодательного собрания Нижегородской области при поддержке правительства области, Государственной Думы и федеральных регуляторов. В форуме принимают участие представители законодательных собраний Поволжья и других регионов России, а также новых субъектов страны, ожидающих практических рекомендаций.

