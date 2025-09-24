https://ria.ru/20250924/lnr-2043894673.html

Российские танки уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР

Российские танки уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2025

Российские танки уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР

Танки Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в ЛНР,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T05:29:00+03:00

2025-09-24T05:29:00+03:00

2025-09-24T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-90м

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853080541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_586045a04fc49ea39172731b2093db1d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Танки Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, россия