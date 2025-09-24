https://ria.ru/20250924/lnr-2043894673.html
Российские танки уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
россия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Танки Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.
луганская народная республика
россия
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, россия
