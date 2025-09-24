Рейтинг@Mail.ru
Российские танки уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР
24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 24.09.2025
Российские танки уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Танки Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.
Российские танки уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Танки Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.
