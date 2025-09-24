https://ria.ru/20250924/lipetsk-2044074853.html
Операторов БПЛА обучают в реабилитационном центре в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости. В липецком реабилитационном центре "Сосновый бор" в рамках профобучения людей с ограниченными возможностями здоровья ввели новую специальность – оператор беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что специальность появилась в центре в этом году. Сейчас ее осваивают шесть человек, в том числе участники специальной военной операции. В настоящее время они проходят курс реабилитации в "Сосновом бору". По словам Артамонова, им предоставляется бесплатное комплексное лечение с использованием современных методик и различных тренажеров. В том числе применяется канистерапия – общение с собаками, которое, как отмечают специалисты, очень эффективно для психологического восстановления бойцов. После лечения и обучения некоторые из военных планируют вернуться на фронт. "Медицинская, психологическая и социальная адаптация в центре "Сосновый бор" организованы так, чтобы помочь нашим защитникам восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни", – отметил Артамонов.
