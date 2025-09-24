https://ria.ru/20250924/les-2044112777.html
Экологическая акция состоится в подмосковных Химках
Экологическая акция состоится в подмосковных Химках - РИА Новости, 24.09.2025
Экологическая акция состоится в подмосковных Химках
Ежегодная экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе" пройдет в Старых Химках 27 сентября, волонтеры и активисты совместно с жителями и депутатами... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:25:00+03:00
2025-09-24T18:25:00+03:00
2025-09-24T20:13:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138696_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_d537f0e3c2b179ed6df21cb3430d433a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ежегодная экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе" пройдет в Старых Химках 27 сентября, волонтеры и активисты совместно с жителями и депутатами высадят 160 деревьев лиственных и хвойных пород, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Вместе жители высадят молодые саженцы каштана, ели, дуба и липы. Необходимый инвентарь участникам выдадут на месте. Также будет работать полевая кухня. Экологическую акцию по сохранению леса на территории Подмосковья проводят дважды в год – весной и осенью. Химчане высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Мероприятие проводят с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области. Среди задач акции в пресс-службе называют повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий; привлечение внимания жителей к проблемам защиты и воспроизводства лесов, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.
https://ria.ru/20250923/chekhov-2043751249.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138696_141:0:2358:1663_1920x0_80_0_0_d6cd478f5fdc35eac8ec8cfd4fde1627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), экология
Химки (городской округ в Московской области), Экология
Экологическая акция состоится в подмосковных Химках
В Старых Химках состоится экоакция "День в лесу. Сохраним лес вместе"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ежегодная экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе" пройдет в Старых Химках 27 сентября, волонтеры и активисты совместно с жителями и депутатами высадят 160 деревьев лиственных и хвойных пород, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вместе жители высадят молодые саженцы каштана, ели, дуба и липы. Необходимый инвентарь участникам выдадут на месте. Также будет работать полевая кухня.
Экологическую акцию по сохранению леса на территории Подмосковья проводят дважды в год – весной и осенью. Химчане высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Мероприятие проводят с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области.
Среди задач акции в пресс-службе называют повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий; привлечение внимания жителей к проблемам защиты и воспроизводства лесов, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.