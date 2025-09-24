Экологическая акция состоится в подмосковных Химках

Рейтинг@Mail.ru
18:25 24.09.2025 (обновлено: 20:13 24.09.2025)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ежегодная экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе" пройдет в Старых Химках 27 сентября, волонтеры и активисты совместно с жителями и депутатами высадят 160 деревьев лиственных и хвойных пород, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Вместе жители высадят молодые саженцы каштана, ели, дуба и липы. Необходимый инвентарь участникам выдадут на месте. Также будет работать полевая кухня. Экологическую акцию по сохранению леса на территории Подмосковья проводят дважды в год – весной и осенью. Химчане высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Мероприятие проводят с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области. Среди задач акции в пресс-службе называют повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий; привлечение внимания жителей к проблемам защиты и воспроизводства лесов, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ежегодная экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе" пройдет в Старых Химках 27 сентября, волонтеры и активисты совместно с жителями и депутатами высадят 160 деревьев лиственных и хвойных пород, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вместе жители высадят молодые саженцы каштана, ели, дуба и липы. Необходимый инвентарь участникам выдадут на месте. Также будет работать полевая кухня.
Экологическую акцию по сохранению леса на территории Подмосковья проводят дважды в год – весной и осенью. Химчане высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Мероприятие проводят с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области.
Среди задач акции в пресс-службе называют повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий; привлечение внимания жителей к проблемам защиты и воспроизводства лесов, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.
