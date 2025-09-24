https://ria.ru/20250924/lenoblast-2044091388.html

Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти

Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти - РИА Новости, 24.09.2025

Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти

Новые благоустроенные общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:31:00+03:00

2025-09-24T17:31:00+03:00

2025-09-24T17:31:00+03:00

ленинградская область

подпорожский район

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864838890_0:77:739:492_1920x0_80_0_0_2a1f03cca5826d95c5a49a53e8d964a1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Новые благоустроенные общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона. "В Никольском Подпорожского района появилась прибрежная территория у Дома культуры, где можно проводить концерты и другие мероприятия, прогуливаться и отдыхать всей семьей. Создано несколько функциональных зон: площадь со сценой и амфитеатром, пешеходный транзит, пространство у Свири, качели, игровая площадка для детей, арт-объект", - рассказали в пресс-службе. Сквер памяти героев Фёдоровского городского поселения увековечил память о подвигах земляков на Аллее героев. "Здесь на информационных стендах представлена "История в лицах" — моменты из жизни поселения. Установлены городские качели и лавочки, сформирована зона тихого отдыха с библиомодулем, сборными навесами и беседками", - отметили в пресс-службе правительства. В Юкковском поселении для детей смонтировали площадку с игровым комплексом с горкой, батутом, качелями, лавочками на безопасном резиновом покрытии. Для взрослых под деревьями созданы зоны отдыха с вращающимися диванами и городскими качелями с навесами и скамейками. Смонтировано энергоэффективное освещение, выполнено озеленение, бережно сохранены существующие деревья. "Особое внимание уделяем содержанию территорий после завершения работ. Настраиваем местные администрации на качественное обслуживание объектов, благоустроенных по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.

https://ria.ru/20250923/lenoblast-2043721912.html

https://ria.ru/20250923/pereezd-2043836343.html

подпорожский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подпорожский район, ленинградская область