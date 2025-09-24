https://ria.ru/20250924/lenoblast-2044091388.html
Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти
Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти - РИА Новости, 24.09.2025
Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти
Новые благоустроенные общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает... РИА Новости, 24.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Новые благоустроенные общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Никольском Подпорожского района появилась прибрежная территория у Дома культуры, где можно проводить концерты и другие мероприятия, прогуливаться и отдыхать всей семьей. Создано несколько функциональных зон: площадь со сценой и амфитеатром, пешеходный транзит, пространство у Свири, качели, игровая площадка для детей, арт-объект", - рассказали в пресс-службе.
Сквер памяти героев Фёдоровского городского поселения увековечил память о подвигах земляков на Аллее героев. "Здесь на информационных стендах представлена "История в лицах" — моменты из жизни поселения. Установлены городские качели и лавочки, сформирована зона тихого отдыха с библиомодулем, сборными навесами и беседками", - отметили в пресс-службе правительства.
В Юкковском поселении для детей смонтировали площадку с игровым комплексом с горкой, батутом, качелями, лавочками на безопасном резиновом покрытии. Для взрослых под деревьями созданы зоны отдыха с вращающимися диванами и городскими качелями с навесами и скамейками. Смонтировано энергоэффективное освещение, выполнено озеленение, бережно сохранены существующие деревья.
"Особое внимание уделяем содержанию территорий после завершения работ. Настраиваем местные администрации на качественное обслуживание объектов, благоустроенных по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.