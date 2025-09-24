Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025
23:11 24.09.2025
Лавров обсудил с Сийярто ключевые вопросы работы ООН и ситуацию по Украине
в мире
россия
венгрия
украина
сергей лавров
петер сийярто
оон
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ. "Двадцать четвертого сентября в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто… Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в МИД.
в мире, россия, венгрия, украина, сергей лавров, петер сийярто, оон
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Сергей Лавров, Петер Сийярто, ООН

Лавров обсудил с Сийярто ключевые вопросы работы ООН и ситуацию по Украине

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ.
"Двадцать четвертого сентября в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто… Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в МИД.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Сийярто заявил, что больше не питает иллюзий в отношении Генассамблеи ООН
22 сентября, 10:45
 
