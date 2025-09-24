https://ria.ru/20250924/lavrov-2044157936.html

Лавров обсудил с Сийярто ключевые вопросы работы ООН и ситуацию по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ. "Двадцать четвертого сентября в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто… Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в МИД.

в мире, россия, венгрия, украина, сергей лавров, петер сийярто, оон