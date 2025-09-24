https://ria.ru/20250924/lavrov-2044157936.html
Лавров обсудил с Сийярто ключевые вопросы работы ООН и ситуацию по Украине
Лавров обсудил с Сийярто ключевые вопросы работы ООН и ситуацию по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров обсудил с Сийярто ключевые вопросы работы ООН и ситуацию по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T23:11:00+03:00
2025-09-24T23:11:00+03:00
2025-09-24T23:11:00+03:00
в мире
россия
венгрия
украина
сергей лавров
петер сийярто
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152992/42/1529924245_0:230:2824:1819_1920x0_80_0_0_e88bdc2c75b0260fe03d432b714cd8a4.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ. "Двадцать четвертого сентября в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто… Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в МИД.
https://ria.ru/20250922/sijjarto-2043464841.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152992/42/1529924245_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_f2fc986d03a8abab7c1afacba44b25e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, украина, сергей лавров, петер сийярто, оон
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Сергей Лавров, Петер Сийярто, ООН