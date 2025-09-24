https://ria.ru/20250924/lavrov-2044147160.html
Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
россия
сша
аляска
сергей лавров
марко рубио
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске по Украине, сообщили в МИД РФ. "Сергей Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.
