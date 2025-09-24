Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
21:29 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044147160.html
Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине
Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:29:00+03:00
2025-09-24T21:29:00+03:00
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске по Украине, сообщили в МИД РФ. "Сергей Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине

Лавров заявил Рубио о готовности придерживаться линии итогов встречи на Аляске

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске по Украине, сообщили в МИД РФ.
"Сергей Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
В мире Россия США Аляска Сергей Лавров Марко Рубио
 
 
