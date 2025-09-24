https://ria.ru/20250924/lavrov-2044146402.html

Лавров на встрече с Рубио обсудил урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили урегулирование украинского кризиса, подтвердили РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили урегулирование украинского кризиса, подтвердили заинтересованность двух стран в поиске мирных развязок, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", - говорится в сообщении МИД РФ.

