Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке

Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке - РИА Новости, 24.09.2025

Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24

2025-09-24T19:05:00+03:00

2025-09-24T19:52:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

сергей лавров

дональд трамп

владимир путин

оон

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. С российской стороны во встрече участвуют также постпред РФ при ООН Василий Небензя, директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, замглавы МИД Сергей Вершинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин, официальный представитель министерства Мария Захарова и глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине. Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в ООН заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года (срока окончания действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) продолжить в течение одного года придерживаться суммарных количественных ограничений в соответствии с лимитами по ДСНВ, если США будут делать то же самое. В Белом доме заявили, что Трамп ознакомился с предложением Путина и позже прокомментирует его лично. Последний раз Лавров и Рубио встречались "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.

россия

сша

украина

2025

