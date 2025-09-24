Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с Рубио на полях Генассамблеи ООН
19:05 24.09.2025 (обновлено: 19:43 24.09.2025)
Лавров встретился с Рубио на полях Генассамблеи ООН
Лавров встретился с Рубио на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. С российской стороны во встрече участвуют постпред при ООН Василий Небензя, директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров, замглавы МИД Сергей Вершинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин, официальный представитель министерства Мария Захарова и глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Перед этим Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Они обсудили гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан. Он также провел переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром.Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине. Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 27 сентября.Неделя высокого уровня Генассамблеи стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах.
Лавров встретился с Рубио на полях Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.
Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. С российской стороны во встрече участвуют постпред при ООН Василий Небензя, директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров, замглавы МИД Сергей Вершинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин, официальный представитель министерства Мария Захарова и глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Перед этим Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Они обсудили гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан. Он также провел переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине.
Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 27 сентября.
Неделя высокого уровня Генассамблеи стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах.
