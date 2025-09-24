Рейтинг@Mail.ru
19:05 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044124982.html
Лавров и Рубио проводят встречу в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:05:00+03:00
2025-09-24T19:05:00+03:00
в мире
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Нью-Йорке.Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине. Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в ООН заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года (срока окончания действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) продолжить в течение одного года придерживаться суммарных количественных ограничений в соответствии с лимитами по ДСНВ, если США будут делать то же самое. В Белом доме заявили, что Трамп ознакомился с предложением Путина и позже прокомментирует его лично.Последний раз Лавров и Рубио встречались "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
в мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в Нью-Йорке.
Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине. Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в ООН заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года (срока окончания действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) продолжить в течение одного года придерживаться суммарных количественных ограничений в соответствии с лимитами по ДСНВ, если США будут делать то же самое. В Белом доме заявили, что Трамп ознакомился с предложением Путина и позже прокомментирует его лично.
Последний раз Лавров и Рубио встречались "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
