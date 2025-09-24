https://ria.ru/20250924/lavrov-2043994839.html
Лавров на встрече с Рубио доведет позицию России по Украине, заявил Песков
Лавров на встрече с Рубио доведет позицию России по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров на встрече с Рубио доведет позицию России по Украине, заявил Песков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио доведёт до американской стороны позицию России относительно ситуации на... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио доведёт до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию и это сможет сделать наш министр иностранных дел Лавров, который будет встречаться со своим визави в Нью-Йорке на полях Генассамблеи",- сказал он журналистам, комментируя реакцию России на сделанные президентом США Дональдом Трампом заявления. Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где в первый день ему предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.
Лавров на встрече с Рубио доведет позицию России по Украине, заявил Песков
