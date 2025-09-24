https://ria.ru/20250924/lavrov-2043905034.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T04:11:00+03:00
2025-09-24T04:11:00+03:00
2025-09-24T08:48:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
украина
сергей лавров
марко рубио
антониу гутерреш
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043905585_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d4a3e0666be946139a68565389f136.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что главе ведомства в первый день визита предстоит около десяти встреч. На среду запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.Министр примет участие в мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС и ОДКБ. Также запланирована беседа с генсеком организации Антониу Гутеррешем.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал Гутерреш призывом к миру на Украине.Выступление Лаврова ожидается 27 сентября.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043876277.html
https://ria.ru/20250923/oon-2043853073.html
нью-йорк (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043905585_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20c9a85442d9b2a2dfde01e1ce8f8e18.jpg
Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-24T04:11
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), украина, сергей лавров, марко рубио, антониу гутерреш, оон, брикс, генеральная ассамблея оон, мария захарова
В мире, Нью-Йорк (город), Украина, Сергей Лавров, Марко Рубио, Антониу Гутерреш, ООН, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, Мария Захарова