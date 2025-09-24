Рейтинг@Mail.ru
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на вечер среды - РИА Новости, 24.09.2025
04:33 24.09.2025
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на вечер среды
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на вечер среды - РИА Новости, 24.09.2025
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на вечер среды
Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио запланирована на 19.00 мск в среду, следует из графика главы... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T04:33:00+03:00
2025-09-24T04:33:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d90f84f086910d8846efa333bff5ba3d.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио запланирована на 19.00 мск в среду, следует из графика главы американского внешнеполитического ведомства. "Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск - ред.)", - говорится в распространенном графике главы госдепа США.
в мире, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, марко рубио
В мире, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Марко Рубио
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на вечер среды

Встреча Лаврова и Рубио на полях ГА ООН запланирована на среду на 19:00 мск

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио запланирована на 19.00 мск в среду, следует из графика главы американского внешнеполитического ведомства.
"Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск - ред.)", - говорится в распространенном графике главы госдепа США.
