Встреча Лаврова и Рубио запланирована на вечер среды

2025-09-24T04:33:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

сергей лавров

марко рубио

ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио запланирована на 19.00 мск в среду, следует из графика главы американского внешнеполитического ведомства. "Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск - ред.)", - говорится в распространенном графике главы госдепа США.

