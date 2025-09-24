https://ria.ru/20250924/lavrov-2043890391.html
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на вечер среды
ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио запланирована на 19.00 мск в среду, следует из графика главы американского внешнеполитического ведомства. "Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск - ред.)", - говорится в распространенном графике главы госдепа США.
