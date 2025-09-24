Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Лавка" усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды - РИА Новости, 24.09.2025
13:31 24.09.2025
"Яндекс Лавка" усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды
"Яндекс Лавка" усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды - РИА Новости, 24.09.2025
"Яндекс Лавка" усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды
"Яндекс Лавка" внедрила новый метод контроля готовой еды и будет дополнительно проверять остаточный уровень кислорода в упаковках, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:31:00+03:00
2025-09-24T13:31:00+03:00
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Яндекс Лавка" внедрила новый метод контроля готовой еды и будет дополнительно проверять остаточный уровень кислорода в упаковках, сообщает пресс-служба сервиса. Это позволит еще раз убедиться в безопасности и качестве продуктов. Предварительные измерения остаточного уровня кислорода позволят на 20% снизить количество списаний товара из-за качества. Объем списаний не влияет на безопасность готовой еды для покупателей, но увеличивает издержки поставщиков и сервиса. Перед тем, как внедрить еще один показатель качества, "Яндекс Лавка" провела масштабное исследование в распределительном центре в Москве. Его результаты представили на ежегодной конференции "В чем соль". Продукция, где остаточный уровень кислорода выше нормы, с большей вероятностью не выдержит заявленный срок годности, потеряет потребительские свойства и будет списана. В течение года специалисты измеряли и фиксировали показатели в упаковках с готовой едой с помощью поверенных газоанализаторов. На основе результатов исследования они определили нормы для входного контроля продукции. Замерять остаточный уровень кислорода будут во время приема поставки наряду с другими процедурами: анализом сопроводительной документации, контролем температуры, проверкой маркировки и других характеристик товара. Специалисты сервиса дадут рекомендации поставщикам и производителям, как использовать газоанализаторы и встроить дополнительный этап проверки в свои процессы. В результате партнеры сервиса смогут избежать потерь из-за списаний товара. Позднее расширятся требования к поставщикам: замеры станут обязательными во время входного контроля в распределительных центрах. Параллельно планируется сотрудничество с профильными компаниями, которые разрабатывают измерительные приборы. Стандарты качества и контроль их соблюдения в "Яндекс Лавке" постоянно совершенствуются. В прошлом году сервис впервые поделился своими регламентами, выпустив "Настольную книгу поставщика" — хендбук, основанный на государственных стандартах и собственных требованиях. В документе подробно описано, какие параметры проверяются при приемке товаров, а также как сервис контролирует сохранность продукции на всех этапах пути.
"Яндекс Лавка" усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Яндекс Лавка" внедрила новый метод контроля готовой еды и будет дополнительно проверять остаточный уровень кислорода в упаковках, сообщает пресс-служба сервиса.
Это позволит еще раз убедиться в безопасности и качестве продуктов.
Предварительные измерения остаточного уровня кислорода позволят на 20% снизить количество списаний товара из-за качества. Объем списаний не влияет на безопасность готовой еды для покупателей, но увеличивает издержки поставщиков и сервиса. Перед тем, как внедрить еще один показатель качества, "Яндекс Лавка" провела масштабное исследование в распределительном центре в Москве. Его результаты представили на ежегодной конференции "В чем соль".
Продукция, где остаточный уровень кислорода выше нормы, с большей вероятностью не выдержит заявленный срок годности, потеряет потребительские свойства и будет списана. В течение года специалисты измеряли и фиксировали показатели в упаковках с готовой едой с помощью поверенных газоанализаторов. На основе результатов исследования они определили нормы для входного контроля продукции. Замерять остаточный уровень кислорода будут во время приема поставки наряду с другими процедурами: анализом сопроводительной документации, контролем температуры, проверкой маркировки и других характеристик товара.
Специалисты сервиса дадут рекомендации поставщикам и производителям, как использовать газоанализаторы и встроить дополнительный этап проверки в свои процессы. В результате партнеры сервиса смогут избежать потерь из-за списаний товара. Позднее расширятся требования к поставщикам: замеры станут обязательными во время входного контроля в распределительных центрах. Параллельно планируется сотрудничество с профильными компаниями, которые разрабатывают измерительные приборы.
Стандарты качества и контроль их соблюдения в "Яндекс Лавке" постоянно совершенствуются. В прошлом году сервис впервые поделился своими регламентами, выпустив "Настольную книгу поставщика" — хендбук, основанный на государственных стандартах и собственных требованиях. В документе подробно описано, какие параметры проверяются при приемке товаров, а также как сервис контролирует сохранность продукции на всех этапах пути.
