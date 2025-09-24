Рейтинг@Mail.ru
Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 24.09.2025 (обновлено: 13:06 24.09.2025)
Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске
Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске
Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске
Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями", - говорится в сводке российского ведомства.
россия
харьковская область
россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

МО РФ: группировка "Запад" овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области

Российский военный
Российский военный
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями", - говорится в сводке российского ведомства.
В Кремле прокомментировали отказ ЕС и США урегулировать конфликт на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская область
 
 
