Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

2025-09-24T13:05:00+03:00

2025-09-24T13:05:00+03:00

2025-09-24T13:06:00+03:00

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями", - говорится в сводке российского ведомства.

