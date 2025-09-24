https://ria.ru/20250924/kupyansk-2043993690.html
Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске
Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями", - говорится в сводке российского ведомства.
