Рейтинг@Mail.ru
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/kupjansk-2043977997.html
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска - РИА Новости, 24.09.2025
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска
После освобождения Купянска появится возможность расширить плацдарм в сторону Волчанска и Изюма, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:21:00+03:00
2025-09-24T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
изюм (город)
харьковская область
виталий ганчев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_56c028ea7f7f4802688925c117e92823.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. После освобождения Купянска появится возможность расширить плацдарм в сторону Волчанска и Изюма, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Далее, после освобождения города (Купянска – ред.), я думаю, мы будем наблюдать расширение плацдарма в сторону Волчанска и Изюма", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
волчанск
изюм (город)
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2686404bc7e58d67bd1e94b16deb51e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, изюм (город), харьковская область, виталий ганчев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Изюм (город), Харьковская область, Виталий Ганчев, Безопасность
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска

Ганчев: после освобождения Купянска можно расширить плацдарм в сторону Волчанска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. После освобождения Купянска появится возможность расширить плацдарм в сторону Волчанска и Изюма, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Далее, после освобождения города (Купянска – ред.), я думаю, мы будем наблюдать расширение плацдарма в сторону Волчанска и Изюма", - сказал Ганчев.
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
14 ноября 2024, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскИзюм (город)Харьковская областьВиталий ГанчевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала