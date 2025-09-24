https://ria.ru/20250924/kupjansk-2043977997.html

Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. После освобождения Купянска появится возможность расширить плацдарм в сторону Волчанска и Изюма, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Далее, после освобождения города (Купянска – ред.), я думаю, мы будем наблюдать расширение плацдарма в сторону Волчанска и Изюма", - сказал Ганчев.

