Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска - РИА Новости, 24.09.2025
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска
После освобождения Купянска появится возможность расширить плацдарм в сторону Волчанска и Изюма, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. После освобождения Купянска появится возможность расширить плацдарм в сторону Волчанска и Изюма, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Далее, после освобождения города (Купянска – ред.), я думаю, мы будем наблюдать расширение плацдарма в сторону Волчанска и Изюма", - сказал Ганчев.
Ганчев предположил, что произойдет после освобождения Купянска
