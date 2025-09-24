https://ria.ru/20250924/kuban-2044109350.html

Аграрии Кубани застраховали в 2025 году более 1,1 млн гектаров посевов

Аграрии Кубани застраховали в 2025 году более 1,1 млн гектаров посевов - РИА Новости, 24.09.2025

Аграрии Кубани застраховали в 2025 году более 1,1 млн гектаров посевов

Аграрии Кубани застраховали в 2025 году более 1,1 миллиона гектаров посевов, сумма страховых выплат по пострадавшим посевам в первом полугодии составила 1,3... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:15:00+03:00

2025-09-24T18:15:00+03:00

2025-09-24T18:15:00+03:00

краснодарский край

экономика

краснодарский край

андрей коробка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947258473_0:129:2197:1365_1920x0_80_0_0_9e607c850af08db7af7186abb6b2d647.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Аграрии Кубани застраховали в 2025 году более 1,1 миллиона гектаров посевов, сумма страховых выплат по пострадавшим посевам в первом полугодии составила 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Сообщается, что вопросы поддержки пострадавших от засухи сельхозпредприятий и готовность региона к осенней посевной кампании озимых культур обсудили на совещании, которое провел заместитель губернатора Андрей Коробка. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, зампредседателя ЗСК Александр Трубилин и председатель аграрного комитета Заксобрания Сергей Орленко, руководители сельхозпредприятий и ученые. "Замглавы региона отметил, что в 2025 году на Кубани застраховано более 1,1 млн гектаров посевов. Сумма страховых выплат по пострадавшим посевам в первом полугодии 2025 года составила 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Вице-губернатор отметил, что агрострахование – на сегодняшний день главный механизм минимизации финансовых рисков, который аграриям необходимо активно использовать. "Росгидромет прогнозирует дальнейшее усиление экстремальных погодных явлений, продолжение засухи в 2026 году. Это может повлиять на урожай будущего года. Сейчас рассматриваем вопрос привлечения авиации для вызова осадков. Аграриям на этапе сева, чтобы минимизировать риски, нужно в обязательном порядке сопровождать посевы агрострахованием. Сегодня это основной механизм компенсации потерь", – сказал Андрей Коробка, его цитирует пресс-служба. Вице-губернатор добавил, что для предприятий, пострадавших от ЧС по засухе, проработаны меры, которые помогут снизить финансовую нагрузку в ходе проведения сезонных полевых работ – это, в том числе, льготные кредиты и микрозаймы. Также прорабатывается возможность представления налоговых и арендных отсрочек и региональных субсидий. Как пояснил вице-губернатор, по поручению главы края Кондратьева из краевого бюджета будет предоставлена погектарная поддержка для предприятий в зоне ЧС, где урожайность сельхозкультур ниже 30 центнеров с гектара Планируется, что субсидия будет компенсировать часть затрат на семена и топливо. Всего на Кубани озимыми культурами под урожай 2026 года засеют свыше 1,8 миллиона гектаров. Кампания стартовала с озимого рапса – под него отведено около 80 тысяч гектаров. "В целом озимый клин сохранен на уровне прошлых лет, это 1,8 миллиона гектаров, в том числе 1,6 – пшеницы. С учетом рекомендаций ученых и ввиду погодных условий сев озимых колосовых культур должен начаться не ранее 5 октября и завершиться до 10 ноября", – добавил Коробка. Как сообщил Федор Дерека, ресурсами для проведения осенней посевной кубанские аграрии полностью обеспечены. "Семенного материала достаточно, это более 425 тысяч тонн, что полностью покрывает потребность. Сеять будем исключительно отечественные семена. Техникой аграрии также обеспечены, в поля выйдет более 32,5 тысячи сельхозмашин. Запасов топлива достаточно, но есть необходимость продолжить его накопление с учетом предстоящих завершающихся полевых работ текущего года, – сказал Дерека на совещании, его цитирует пресс-служба. Ученые, как отмечается, предложили стратегию, которой необходимо придерживаться для получения высокого и качественного урожая в условиях сложной агроклиматической ситуации. В ее основе грамотная сортовая политика и восстановление плодородия с помощью минеральных и органических удобрений.

https://ria.ru/20250924/kuban-2044108376.html

https://ria.ru/20250922/sportshkoly-2043616149.html

https://ria.ru/20250918/kuban-2042656726.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, краснодарский край, андрей коробка