Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря нацпроекту

КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря внедрению бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", рассказал журналистам министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, сообщает пресс-служба администрации региона. Участниками федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также краевой программы "Бережливый регион" являются уже 26 предприятий туристической сферы. Эксперты Регионального центра компетенций помогают рабочим группам предприятий оптимизировать производственные процессы, внедрять бережливые инструменты и перестраивать логистику, чтобы загрузить оборудование и сократить простои, сообщили в пресс-службе. "Внедрение бережливых технологий позволяет бизнесу не просто экономить ресурсы, а целенаправленно формировать новые возможности для развития. Сокращение издержек и рост производительности труда дают компаниям реальный финансовый эффект – и эти средства можно направить как на модернизацию, инвестиции в инфраструктуру, так и на создание комфортных условий для сотрудников", - сказал журналистам Юртаев, его слова приводит пресс-служба. По словам министра, предприятия, которые активно участвуют в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика", становятся более устойчивыми и социально ответственными: они находят ресурсы для улучшения сервиса, повышения зарплаты и расширения социальных гарантий для своих команд. Так, согласно данным пресс-службы, один из санаториев Анапы смог повысить эффективность благодаря оптимизации цепочки подготовки номеров перед заселением и взаимодействия служб. Время подготовки сократилось, запасы уменьшились, а продажи выросли, что принесло организации более 10 миллионов рублей ежегодного эффекта. В еще одном анапском санатории за счет устранения скрытых потерь удалось добиться роста выработки и сокращения продолжительности процессов на 23,3%. Потенциальный экономический эффект для предприятия составил более 3 миллионов рублей в год. Аналогичных результатов, как сообщается, добился санаторий в селе Кабардинка рядом с Геленджиком: за счет устранения лишних перемещений персонала и введения новых стандартов работы время оформления гостей при заселении сократилось на 66%, а производительность администраторов увеличилась на 160%. При этом ожидаемый годовой экономический эффект составил 1,8 миллиона рублей. Программа "Бережливый регион" и федеральный проект "Производительность труда", который реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" организована для предприятий Кубани с целью оказания поддержки в повышении эффективности и обеспечения работников новыми навыками, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

