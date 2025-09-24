https://ria.ru/20250924/kuban-2044108376.html
Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря нацпроекту
Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря нацпроекту - РИА Новости, 24.09.2025
Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря нацпроекту
Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря внедрению бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда"... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:12:00+03:00
2025-09-24T18:12:00+03:00
2025-09-24T18:12:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
анапа
кабардинка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/57/1553295747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7c4c969e21da9e3c0c08fc26f57828f.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря внедрению бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", рассказал журналистам министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, сообщает пресс-служба администрации региона. Участниками федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также краевой программы "Бережливый регион" являются уже 26 предприятий туристической сферы. Эксперты Регионального центра компетенций помогают рабочим группам предприятий оптимизировать производственные процессы, внедрять бережливые инструменты и перестраивать логистику, чтобы загрузить оборудование и сократить простои, сообщили в пресс-службе. "Внедрение бережливых технологий позволяет бизнесу не просто экономить ресурсы, а целенаправленно формировать новые возможности для развития. Сокращение издержек и рост производительности труда дают компаниям реальный финансовый эффект – и эти средства можно направить как на модернизацию, инвестиции в инфраструктуру, так и на создание комфортных условий для сотрудников", - сказал журналистам Юртаев, его слова приводит пресс-служба. По словам министра, предприятия, которые активно участвуют в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика", становятся более устойчивыми и социально ответственными: они находят ресурсы для улучшения сервиса, повышения зарплаты и расширения социальных гарантий для своих команд. Так, согласно данным пресс-службы, один из санаториев Анапы смог повысить эффективность благодаря оптимизации цепочки подготовки номеров перед заселением и взаимодействия служб. Время подготовки сократилось, запасы уменьшились, а продажи выросли, что принесло организации более 10 миллионов рублей ежегодного эффекта. В еще одном анапском санатории за счет устранения скрытых потерь удалось добиться роста выработки и сокращения продолжительности процессов на 23,3%. Потенциальный экономический эффект для предприятия составил более 3 миллионов рублей в год. Аналогичных результатов, как сообщается, добился санаторий в селе Кабардинка рядом с Геленджиком: за счет устранения лишних перемещений персонала и введения новых стандартов работы время оформления гостей при заселении сократилось на 66%, а производительность администраторов увеличилась на 160%. При этом ожидаемый годовой экономический эффект составил 1,8 миллиона рублей. Программа "Бережливый регион" и федеральный проект "Производительность труда", который реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" организована для предприятий Кубани с целью оказания поддержки в повышении эффективности и обеспечения работников новыми навыками, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
https://ria.ru/20250922/razmeschenie-2043612890.html
https://ria.ru/20250924/kondratev-2044107539.html
краснодарский край
анапа
кабардинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/57/1553295747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f27461b204417875b8db1bcc49dcb754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, анапа, кабардинка
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Кабардинка
Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря нацпроекту
Юртаев: кубанские отели и санатории сократили издержки благодаря нацпроекту
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Кубанские отели и санатории смогли сократить издержки благодаря внедрению бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", рассказал журналистам министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, сообщает пресс-служба администрации региона.
Участниками федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также краевой программы "Бережливый регион" являются уже 26 предприятий туристической сферы. Эксперты Регионального центра компетенций помогают рабочим группам предприятий оптимизировать производственные процессы, внедрять бережливые инструменты и перестраивать логистику, чтобы загрузить оборудование и сократить простои, сообщили в пресс-службе.
"Внедрение бережливых технологий позволяет бизнесу не просто экономить ресурсы, а целенаправленно формировать новые возможности для развития. Сокращение издержек и рост производительности труда дают компаниям реальный финансовый эффект – и эти средства можно направить как на модернизацию, инвестиции в инфраструктуру, так и на создание комфортных условий для сотрудников", - сказал журналистам Юртаев, его слова приводит пресс-служба.
По словам министра, предприятия, которые активно участвуют в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика", становятся более устойчивыми и социально ответственными: они находят ресурсы для улучшения сервиса, повышения зарплаты и расширения социальных гарантий для своих команд.
Так, согласно данным пресс-службы, один из санаториев Анапы смог повысить эффективность благодаря оптимизации цепочки подготовки номеров перед заселением и взаимодействия служб. Время подготовки сократилось, запасы уменьшились, а продажи выросли, что принесло организации более 10 миллионов рублей ежегодного эффекта. В еще одном анапском санатории за счет устранения скрытых потерь удалось добиться роста выработки и сокращения продолжительности процессов на 23,3%. Потенциальный экономический эффект для предприятия составил более 3 миллионов рублей в год.
Аналогичных результатов, как сообщается, добился санаторий в селе Кабардинка рядом с Геленджиком: за счет устранения лишних перемещений персонала и введения новых стандартов работы время оформления гостей при заселении сократилось на 66%, а производительность администраторов увеличилась на 160%. При этом ожидаемый годовой экономический эффект составил 1,8 миллиона рублей.
Программа "Бережливый регион" и федеральный проект "Производительность труда", который реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" организована для предприятий Кубани с целью оказания поддержки в повышении эффективности и обеспечения работников новыми навыками, сообщили в пресс-службе краевой администрации.