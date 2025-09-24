https://ria.ru/20250924/krazha-2043886599.html

Подростков в Приамурье заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО

Подростков в Приамурье заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО - РИА Новости, 24.09.2025

Подростков в Приамурье заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО

Подростки в Благовещенске Амурской области подозреваются в краже со склада гуманитарной помощи для нужд СВО, возбуждено уголовное дело о хищении в крупном... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T03:33:00+03:00

2025-09-24T03:33:00+03:00

2025-09-24T03:34:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Подростки в Благовещенске Амурской области подозреваются в краже со склада гуманитарной помощи для нужд СВО, возбуждено уголовное дело о хищении в крупном размере, сообщает управление МВД и следственное управление СК региона. По данным МВД региона, группа несовершеннолетних 2009-2011 годов рождения проникла на склад по улице Ленина в Благовещенске. В СУСК региона уточнили, что помещение арендовала группа добровольной помощи фронту "Вместе мы – сила.28" для сбора гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Подростки испортили оборудование и похитили имущество со склада. Их личности установили и задержали сотрудники полиции, похищенное вернули владельцам, уточнили РИА Новости в управлении МВД. "Следственным отделом по Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области расследуется уголовное дело по подозрению группы несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250922/podrostok-2043457744.html

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенск, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)