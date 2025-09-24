Рейтинг@Mail.ru
Подростков в Приамурье заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО
03:33 24.09.2025
Подростков в Приамурье заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО
Подростков в Приамурье заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО

В Благовещенске подростков заподозрили в краже гуманитарной помощи для СВО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Подростки в Благовещенске Амурской области подозреваются в краже со склада гуманитарной помощи для нужд СВО, возбуждено уголовное дело о хищении в крупном размере, сообщает управление МВД и следственное управление СК региона.
По данным МВД региона, группа несовершеннолетних 2009-2011 годов рождения проникла на склад по улице Ленина в Благовещенске. В СУСК региона уточнили, что помещение арендовала группа добровольной помощи фронту "Вместе мы – сила.28" для сбора гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Подростки испортили оборудование и похитили имущество со склада. Их личности установили и задержали сотрудники полиции, похищенное вернули владельцам, уточнили РИА Новости в управлении МВД.
"Следственным отделом по Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области расследуется уголовное дело по подозрению группы несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
