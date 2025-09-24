Красноярские техникумы начали готовить поваров для школ

Рейтинг@Mail.ru
КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Техникумы Красноярского края будут готовить специалистов для школьного питания, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
По ее данным, более 1,5 тысячи студентов колледжей и техникумов края с 1 сентября начали обучение по 42-м новым образовательным программам регионального проекта "Профессионалитет для всех". Проект запущен по поручению губернатора края, участниками стали уже 17 техникумов и колледжей, а также 142 предприятия. В минобразовании отметили, что вложения края в этот проект за три года составит более миллиарда рублей.
Участники проекта готовят специалистов для промышленного инижиниринга, энергетики, лёгкой промышленности, машиностроения, нефтегазового сектора, педагогики и общественного питании. Партнеры проекта получат специалистов, которые владеют навыками для работы в конкретной компании. Студентам предложат гарантированное трудоустройство и оплачиваемую практику ещё на этапе обучения. Цели проекта соответствуют задачам нацпроекта "Молодежь и дети".
"К примеру, в кластер общественного питания вошел Красноярский техникум индустрии гостеприимства и сервиса, Ачинский торгово-экономический техникум и Красноярский техникум социальных технологий. Работодателями стали комбинат питания в Ачинске и 27 школ краевого центра. С этими учреждениями заключен договор на подготовку поваров, пекарей, кондитеров для школьных столовых", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для Красноярска вопрос подготовки особенно актуален. В городе 35 школ самостоятельно готовят пищу для учащихся, поэтому нужны квалифицированные кадры. Студентам кластера предстоит научиться готовить вкусное, но полезное блюдо для школьников и при этом учесть все санитарные требования. В Красноярском техникуме индустрии гостеприимства и сервиса ребята уже разработали несколько вариантов здоровых перекусов, которые предложат школам в ближайшее время.
Замглавы краевого министерства Татьяна Гридасова посетила школу №98 Красноярска, которая участвует в "Профессионалитете для всех". Она пообщалась с представителями родительского контроля, студентами и директором.
"От первого потока обучения в кластере "Здоровое питание" выйдут более 400 поваров, кондитеров, технологов. При этом сроки подготовки этих специалистов – от 3 до 4 лет. Студентов обучают с учетом современных технологий пищевой инженерии. При приготовлении блюд ребята используют приемы молекулярной кухни, лиофилизации, шоковой заморозки и вакумированного метода", – рассказала Гридасова.
