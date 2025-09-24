https://ria.ru/20250924/krasnoyarsk-2043938267.html

Пятый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске

Пятый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске - РИА Новости, 24.09.2025

Пятый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске

Пятый тоннелепроходческий комплекс "Ирина" приступил к проходке тоннеля для строящегося метро в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:51:00+03:00

2025-09-24T10:51:00+03:00

2025-09-24T10:51:00+03:00

красноярск

михаил котюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45eddb682e1d41ed9501f040474f4af1.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Пятый тоннелепроходческий комплекс "Ирина" приступил к проходке тоннеля для строящегося метро в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. Проект строительства линии метротрамвая в Красноярске с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас на первом этапе составит 11 километров. На линии расположатся шесть остановочных пунктов. "С площади Революции отправился в путь второй тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Ирина", который проложит второй перегонный тоннель между станциями "Площадь Революции" и "Вокзальная" линии красноярского метротрамвая", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, месяц назад из этого же котлована на станции "Площадь Революции" ТПМК "Анастасия" начал проходку первого 1262-метрового перегонного тоннеля в сторону станции "Вокзальная". "Работа на других площадках строительства линии метротрамвая продолжается. Комплексы "Екатерина" и "Соломея" преодолели реку Кача и находятся в границах площадки притоннельного сооружения на улице Конституции СССР. В Октябрьском районе города продолжает работу щит "Евгения", который строит тоннель до станции "Улица Копылова", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что на площади перед железнодорожным вокзалом строители завершают монтаж тоннелепроходческого щита "Валентина", который вскоре начнет прокладывать тоннель в сторону улицы Копылова. Согласно релизу, на церемонии запуска пятого ТПМК "Ирина" присутствовали первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин и губернатор региона Михаил Котюков. По словам Ломакина, за счет кредитных средств из федерального бюджета в регионах реализуется достаточно большое количество объектов, связанных с развитием инфраструктуры, в том числе и транспортной. Один из таких объектов – красноярский метротрамвай. "Работы здесь ведутся с применением российских технологий, материалов, оборудования и новых современных инженерных решений. Кроме того, вагоны метротрама также отечественного производства. Внутреннее оформление станций будет иметь свои архитектурные особенности, связанные с историей и культурой края", - сказал Ломакин. "Почти 30 лет назад, в октябре 1995 года, был вынут первый ковш земли в честь начала строительства метро в Красноярске. Это произошло не на площади Революции, а чуть дальше, на улице Ладо Кецховели. Позже работы начались и здесь. И сегодня на площади Революции начал работу пятый тоннелепроходчсекий комплекс, завершается монтаж шестой машины", - отметил губернатор. ТПМК "Ирина" на этом участке предстоит преодолеть около 1255 метров на глубине до 16 метров. Машина носит имя Героя Социалистического труда Ирины Прокопьевны Гусенцовой – шахтёра Артёмовского золотобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края.

https://ria.ru/20250918/krasnoyarsk-2042687479.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, михаил котюков