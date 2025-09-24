https://ria.ru/20250924/krasnov-2043941256.html

Совфед назначил Краснова главой Верховного суда

Совфед назначил Краснова главой Верховного суда - РИА Новости, 24.09.2025

Совфед назначил Краснова главой Верховного суда

Совет Федерации назначил Игоря Краснова главой Верховного суда (ВС), президент Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:57:00+03:00

2025-09-24T10:57:00+03:00

2025-09-24T12:36:00+03:00

политика

игорь краснов

совет федерации рф

верховный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043969710_301:614:2851:2048_1920x0_80_0_0_9cf4e8990ca9ad4bae1992d986e012c3.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Совет Федерации назначил Игоря Краснова главой Верховного суда (ВС), президент Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора.Глава Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Николай Тимошин сообщил в конце августа, что Краснов подал заявление на должность главы ВС. Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой.В тот же день Краснов успешно сдал квалификационный экзамен на должность судьи. Формально он был освобожден от него, так как имел звание заслуженного юриста. Пятнадцатого сентября ВККС единогласно рекомендовала его кандидатуру на должность.Биография КрасноваОн родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998-м окончил юрфак Поморского государственного университета (ныне Северный федеральный университет).С 1997-го, еще до окончания вуза, работал в органах прокуратуры. Первая должность — следователь Холмогорского района Архангельской области. В 2006-2007 годах работал следователем центрального аппарата генпрокуратуры. В 2007-м перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре России (с 2011-го — Следственный комитет России). Был старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора России — председателе СК при прокуратуре Александре Бастрыкине.Расследовал резонансные уголовные дела. В частности, о покушении на главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, дело о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Также вел дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. В 2015-м возглавлял следственную группу и производство по уголовному делу о гибели царской семьи Романовых.В 2012-м получил звание генерал-майора юстиции. В апреле 2016-го стал заместителем председателя СК. Курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета. 22 января 2020-го назначен генеральным прокурором. 22 января 2025 года переназначен на эту должность.Действительный государственный советник юстиции. Заслуженный юрист России. Награжден орденом Александра Невского, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен Почетной грамотой президента.Находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Украины.Позиция и оценки"Мое мнение однозначно — это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации"."Соблюдение баланса интересов государства и бизнеса — залог устойчивого экономического развития страны. Бесспорно, предпринимательская деятельность в первую очередь направлена на получение прибыли. Но не любой ценой. Она должна быть прозрачной с точки зрения налогообложения, ответственной с точки зрения выполнения социальных обязательств, не должна ставить под угрозу безопасность и обороноспособность страны. При соблюдении этих условий государство гарантирует бизнесу поддержку и защиту".В 2023-м, в интервью RT, Краснов рассказал о борьбе с коррумпированными чиновниками:"За девять месяцев этого года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 млрд рублей, причем по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 млрд рублей <…>. Мы будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счёт быть не должно".Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила заслуги Краснова перед Россией:"Игоря Викторовича мы с вами все давно знаем и по его работе в Следственном комитете, и в должности генерального прокурора. Игорю Викторовичу пришлось работать на самых ответственных, непростых участках, связанных с защитой прав и законных интересов наших граждан, борьбой с преступностью — всех направлений не перечесть. Он проявил себя как истинный государственник, человек решительный, высокопрофессиональный, строго следующий букве закона. И, конечно же, такой многосторонний опыт, как мы понимаем, будет очень помогать работать ему на новой должности".

https://ria.ru/20250924/gutsan-2043962336.html

https://ria.ru/20250122/krasnov-1994957834.html

https://ria.ru/20250915/krasnov-2041993110.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, игорь краснов, совет федерации рф, верховный суд рф