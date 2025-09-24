https://ria.ru/20250924/krasnojarsk-2043919767.html
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов - РИА Новости, 24.09.2025
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов
Специалисты в Красноярске завершили благоустройство 22 дворов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщается на официальном портале Красноярского... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:45:00+03:00
2025-09-24T09:45:00+03:00
2025-09-24T09:45:00+03:00
красноярск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93880/90/938809028_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_88f0c9f94658e4b400ba9a3862c231e0.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Специалисты в Красноярске завершили благоустройство 22 дворов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщается на официальном портале Красноярского края. "В Красноярске завершился ремонт дворов, запланированных на текущий год. Работу выполнили на всех 22 объектах в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Обновлённые дорожки и парковки, детские и спортивные площадки уже активно используются... Дворы в рамках нацпроекта обновляют с финансовым участием собственников домов. В этом году на ремонт дворов государство направило 130,9 миллиона рублей. Ещё 15,6 миллиона жители оплатили с общедомовых счетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что собственники активно контролировали ремонт, принимали участие в приёмке. Гарантия распространяется на три года. По программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Красноярске идет благоустройство с 2017 года. За это время в порядок привели 708 территорий.
https://ria.ru/20250618/natsproekt-2023579565.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93880/90/938809028_118:0:1883:1324_1920x0_80_0_0_2635590f64df128a84745a7562778241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов в рамках нацпроекта