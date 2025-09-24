Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов
09:45 24.09.2025
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов
КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Специалисты в Красноярске завершили благоустройство 22 дворов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщается на официальном портале Красноярского края. "В Красноярске завершился ремонт дворов, запланированных на текущий год. Работу выполнили на всех 22 объектах в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Обновлённые дорожки и парковки, детские и спортивные площадки уже активно используются... Дворы в рамках нацпроекта обновляют с финансовым участием собственников домов. В этом году на ремонт дворов государство направило 130,9 миллиона рублей. Ещё 15,6 миллиона жители оплатили с общедомовых счетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что собственники активно контролировали ремонт, принимали участие в приёмке. Гарантия распространяется на три года. По программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Красноярске идет благоустройство с 2017 года. За это время в порядок привели 708 территорий.
2025
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов

КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Специалисты в Красноярске завершили благоустройство 22 дворов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщается на официальном портале Красноярского края.
Красноярске завершился ремонт дворов, запланированных на текущий год. Работу выполнили на всех 22 объектах в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Обновлённые дорожки и парковки, детские и спортивные площадки уже активно используются... Дворы в рамках нацпроекта обновляют с финансовым участием собственников домов. В этом году на ремонт дворов государство направило 130,9 миллиона рублей. Ещё 15,6 миллиона жители оплатили с общедомовых счетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собственники активно контролировали ремонт, принимали участие в приёмке. Гарантия распространяется на три года.
По программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Красноярске идет благоустройство с 2017 года. За это время в порядок привели 708 территорий.
