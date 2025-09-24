Совфед денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

https://ria.ru/20250924/konventsiya-2044009086.html

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Документом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года.Комитет Совета Федерации по международным делам в своём заключении отмечает, что выход Российской Федерации из конвенции "не повлияет на уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток"."Российская Федерация сохраняет свое участие в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, а также других универсальных документах в сфере защиты прав человека, прежде всего, Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года", - объяснили в комитете.

