Совфед денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток - РИА Новости, 24.09.2025
14:03 24.09.2025 (обновлено: 14:06 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/konventsiya-2044009086.html
Совфед денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Документом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года.Комитет Совета Федерации по международным делам в своём заключении отмечает, что выход Российской Федерации из конвенции "не повлияет на уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток"."Российская Федерация сохраняет свое участие в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, а также других универсальных документах в сфере защиты прав человека, прежде всего, Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года", - объяснили в комитете.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Инициативу внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Документом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года.
Комитет Совета Федерации по международным делам в своём заключении отмечает, что выход Российской Федерации из конвенции "не повлияет на уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток".
"Российская Федерация сохраняет свое участие в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, а также других универсальных документах в сфере защиты прав человека, прежде всего, Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года", - объяснили в комитете.
